Twee bromfietsers gewond bij frontale botsing op rijwielpad

Bij een verkeersongeval woensdagavond in Suriname, zijn twee bromfietsers gewond geraakt De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 20.30u gebeurde aan de Martin Luther Kingweg.

Volgens de eerste berichten gaat het om een frontale botsing welke plaatsvond op het rijwielpad, ter hoogte van pand nummer 105. Beide bestuurders raakten daarbij gewond. Ook de bromfietsen liepen flinke schade op.

Er werden twee ambulances ingeschakeld om de bromfietsers elk afzonderlijk naar de Spoedeisende Hulp te vervoeren.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nu nog niet duidelijk. De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.