Roué Verveer trapt nieuwste voorstelling ‘Zo goed als Nieuw’ af in Den Haag

Zijn zalen zitten vol, zijn big smile spat regelmatig van het tv-scherm, hij heeft met zijn boek Waarom? Daarom! een bestseller op zijn naam staan en stond 10 keer in de Ziggo Dome met Gabbers. Het moge duidelijk zijn: de in Suriname geboren Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld! En woensdagavond 15 januari 2020 had hij in Den Haag de eerste try-out van zijn nieuwste voorstelling ‘Zo goed als Nieuw’.

Zijn show is weer op-en-top Roué: een stortvloed aan hilariteit, scherpe grappen, slimme improvisaties en zelfspot. Optimistisch, vrolijk, diepzinnig en hilarisch. Hij is de cabaretier die nergens problemen in ziet, hier grappen over maakt en daar elke zaal mee plat speelt. En dat al jaren!

