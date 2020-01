Social Army zoekt geld voor bouw eigen kantoor

Sinds de start van Social Army (SA) in februari 2019, kijkt de organisatie uit naar een eigen werkruimte. Al 11 maanden worden er vergaderingen en activiteiten op verschillende locaties gehouden, onder andere thuis bij de voorzitter en de leden van SA. Komende maand wordt de organisatie 1 jaar. Voor het behalen van betere resultaten in het sociaal werk, heeft de organisatie dit jaar als belangrijkste doel gesteld namelijk een eigen kantoorruimte te bouwen.

Momenteel moeten leden zelf naar mensen toestappen wanneer die willen doneren en donatiegoederen in ontvangst nemen, wat niet altijd mogelijk is. De Surinaamse organisatie beschikt nog niet over een eigen opslagruimte. “Met de bouw van ons eigen kantoor met een toepasselijke opslagplaats, kunnen wij meer mensen beter helpen en spullen opslaan voor de sociaal zwakkeren in nood”, zegt SA-voorzitter Mitchell Matroos.

De organisatie heeft ongeveer 1200 mensen blij gemaakt in het jaar 2019, waaronder patiënten die naar het buitenland moesten voor een medische ingreep en mensen die bij woningbranden al hun bezittingen kwijt zijn. “Wij als team willen deze ingeslagen weg verder voortzetten en meer mensen blij maken, vandaar onze duurzame stappen”, merkt Matroos op.

“Wij kunnen projecten zeker niet zonder de steun van de gemeenschap en het bedrijfsleven uitvoeren. Daarom doen wij wederom een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om ons in dit streven bij te staan. Hoe klein uw bijdrage dan ook is, alles is welkom. Alle beetjes helpen”, aldus de voorzitter.

Zelf zal het SA-team fundraisingsactiviteiten organiseren, donatieboxen plaatsen op verschillende plekken in Suriname en sponsorbrieven de deur uitsturen. De organisatie vraagt de totale gemeenschap om te helpen met het initiatief. Voor donaties kunnen mensen appen of bellen op het nummer 8568344.

De directie van @Live Entertainment Center op het terrein van het voormalige Flamboyant park, heeft voorlopig een ruimte ter beschikking gesteld aan Social Army totdat haar eigen ruimte is gebouwd. Vergaderingen en activiteiten van de organisatie worden in de tussentijd daar gehouden.