Oproep om geen huis- en grofvuil te dumpen langs de weg aan dovemansoren

Ondanks de Surinaamse overheid en verschillende instanties keer op keer burgers op het hart drukt om geen huis- en grofvuil langs de weg te dumpen, schijnt de oproep dagelijks weer aan dovemansoren te zijn. Zo hebben associalen nu huis- en grofvuil gedumpt op een leegstaand perceel langs het Molenpad dichtbij de Afi Jabastraat.

De overheid heeft tal van keren laten weten dat er hard opgetreden zal worden tegen milieuvervuilers. Zo heeft de bestuursdienst van Wanica-Noordwest vorig week eindelijk de dader kunnen achterhalen die vuil dumpt op de hoek van Leiding 8 en Commissaris Weythingweg. Er werd een doos aangetroffen waarop de naam van die persoon staat.

De zaak werd gemeld bij het Korps Politie Suriname die erbij werd gehaald. De overtreder heeft alles zelf moeten opruimen en kreeg ook een boete voor milieuvervuiling. Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh heeft toen laten weten dat het geval een waarschuwing zijn voor alle milieuvervuilers in het land.

Het is ten alle tijden verboden om vuil te storten langs de weg. De geldboete is nu gesteld op SRD 500. Burgers die meemaken dat iemand zomaar ergens vuil stort kunnen dat doorgeven aan het Directoraat Openbaar groen op het nummer 430050. Dit zodat zij in samenwerking met de afdeling Milieu Politie kunnen optreden.