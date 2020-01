Staatsolie raffinaderij wordt 40 dagen stilgelegd vanwege onderhoudsbeurt

Vanaf februari 2020 zal de Staatsolie raffinaderij in Suriname voor veertig dagen stilgelegd worden. Alle productiefabrieken (units) met hun bijbehorende machines en equipment krijgen een volledige onderhoud- of inspectiebeurt. Deze onderhoudsbeurt zal elke vier jaar uitgevoerd worden aldus het Surinaamse oliebedrijf.

De onderhoudsbeurt of Turnaround (TA) houdt in dat alle units uit bedrijf gaan, schoongemaakt worden en gecontroleerd worden op defecten en/of slijtage. Doel van deze activiteiten is om de betrouwbaarheid en een veilige exploitatie van de raffinaderij voor de komende vier jaar te garanderen.

Een andere belangrijke activiteit is de vervanging van de katalysator in de dieselfabriek. Deze katalysator bestaat uit keramische korrels op een metalen kern die de reactiesnelheid van het kraakproces in de dieselfabriek tot stand brengen. Hierdoor kunnen de hoogwaardige brandstoffen in deze fabriek geproduceerd worden. Na een bepaalde productieperiode wordt de katalysator minder actief en moet dan vervangen worden. Deze werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden als de raffinaderij volledig uit bedrijf is.

In 2017 vond de voorselectie van de hoofdcontractor plaats. Tien bedrijven uit Suriname, Trinidad & Tobago, Noord-Amerika en Europa hebben interesse getoond. Het Italiaanse Irem Spa voldeed aan alle gestelde eisen en kwam hierdoor in aanmerking voor het hoofdcontract voor de TA. Dit bedrijf was ook betrokken bij de uitbreiding van de raffinaderij in 2013.