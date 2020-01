‘De smeekbede’: roman over de slavernij in Suriname

Op 8 april verschijnt de debuutroman De smeekbede van historicus Lianne Damen over de slavernij in Suriname. “Historische gebeurtenissen uit het collectieve geheugen worden verwerkt tot een sfeervolle, beeldende en prachtig geschreven roman” luidt een van de commentaren op het boek.

‘Mijn meester, ach neemt mijn beede aan, verhoort tevens ook mijn smeeken,’ zo schrijft een vrijgemaakte zwarte vrouw in 1795 vanuit Suriname aan haar voormalige meester in Holland. Ze is radeloos. Haar brief, die door kaping zijn bestemming nooit zou bereiken en pas twee eeuwen later werd teruggevonden, ligt aan de basis van een bijzonder en hartverscheurend verhaal.

Wie is deze vrouw en waarom roept ze uitgerekend de hulp in van de man die medeplichtig is aan het systeem, dat haar nog voor haar geboorte een leven ontzegde? Lianne Damen (Veldhoven, 1969) deed diepgravend onderzoek om de verweven levens van de vrouw en haar eigenaar te ontrafelen.

Minutieus en met veel verbeeldingskracht weet ze in deze debuutroman het schrijnende contrast bloot te leggen tussen het leven van een in slavernij geboren vrouw -en de tol die ze moet betalen voor haar vrijheid- en dat van haar meester, een Utrechtse jurist die zijn gezin achterlaat om in Suriname fortuin te maken.