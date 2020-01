Chinees Nieuwjaar wordt groots gevierd met vuurwerkshow op Wijdenboschbrug

Het Chinees Nieuwjaar zal dit jaar op 25 januari groots gevierd worden in Suriname met een vuurwerkshow op de Wijdenboschbrug. Er zal kunstvuurwerk worden afgeschoten door een professionele organisatie. De show start om 21.00u. De brug zal vanaf 16.00u gedeeltelijk en tijdens het afschieten tussen 20.30 en 22.00u volledig worden afgesloten.

Het Chinees Nieuwjaar wordt jaarlijks naast China ook in Suriname als een nationale feestdag herdacht. Het thema van het jaar is ‘’The Chinese and me.’’ De bedoeling van het evenement is om toeristen aan te trekken. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, heeft in dit kader vandaag een persconferentie belegd.

De minister benadrukte, dat HI&T een samenwerking is aangegaan met de Chinese ambassade en de Chinesevereniging om deze viering groots aan te pakken. Naast de vuurwerkshow zullen er ook andere attracties worden gehouden en wel op het onafhankelijkheidsplein zoals een braderie, temple fair en een show van Chinese acrobaten. Daarnaast zal in de congreshal een foto tentoostelling worden gehouden.

Het ligt in de bedoeling dat boothouders en ondernemers, die een uitzicht hebben op de Wijdenboshbrug met voorstellen kunnen komen om bij te dragen aan dit geheel. De Surinaamse politie benadrukt, dat het niet noodzakelijk is dat het publiek zich persé hoeft te begeven naar de Wijdenboschbrug, maar vanuit diverse locaties in zowel Paramaribo als Commewijne de vuurwerkshow kunnen bezichtigen.

Samen met de brandweer en het Directoraat Nationale Veiligheid is gekeken naar alle veiligheidsaspecten voor de samenleving. Het ministerie van HI&T heeft voorafgaand aan de persconferentie besprekingen gevoerd met diverse stakeholders zoals de brandweer, MAS, Politie en DNV om zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook de districtscommissarissen van Paramaribo Noord-Oost en Commewijne zijn betrokken bij de organisatie van deze viering.

Tsang wees tijdens de persconferentie erop dat hij niet alleen de vuurwerkshow rond Chinees nieuwjaar tot een jaarlijks terugkerend evenement wil maken, maar zich ook wil gaan focussen op andere nationale feestdagen zoals Phagwa en evenementen in het laagseizoen zoals de Avond Vierdaagse (AVD) om toeristen aan te trekken.