Braziliaanse man (27) stort in ravijn in Suriname

Een 27-jarige Braziliaanse man is op donderdag 26 december in Suriname overleden op de weg naar Patamakka in het district Marowijne. Volgens het Korps Politie Suriname raakte zijn auto van de weg en belandde in een ravijn van ongeveer 15 meter diep.

In een eerder bericht op 2e Kerstdag had de politie abusievelijk aangegeven dat de auto in het Brokopondo gebied van de weg was geraakt. Het verkeersongeval heeft zich echter niet voorgedaan in het Brokopondo gebied meldt de politie vandaag.

Dit verkeersongeval vond plaats in de middag uren tussen kilometer 55 en 56 van de boven genoemde weg. De auto, die bestuurd werd door de 27-jarige Braziliaanse man genaamd Olivieira Da Silva, belandde in een ravijn van ongeveer 15 meter diep, aldus de politie.

Olivieira Da Silva is de 76 ste verkeersdode voor dit jaar.