Opnieuw grote partij drugs aangetroffen op haven Suriname

In een container op de Jules Sedney Haven in Suriname is vanmorgen een grote partij drugs aangetroffen. Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname gaat het om meer dan 1.000 kilo cocaïne.

De vondst werd vrijdagochtend gedaan door de politie in samenwerking met de douanerecherche. De krant meldt dat de drugs werden aangetroffen in een lege container op de haven.

Ok de Surinaamse De Ware Tijd (dWT) maakt melding van de aangetroffen drugs maar noemt geen hoeveelheden. Volgens dWT is een gemengde eenheid nu op de haven bezig met het onderzoek in de container.