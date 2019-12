Hond vergiftigd bij woninginbraak Commissarisweg

Bij een woninginbraak zondagavond aan de Commissarisweg in het district Wanica hebben criminelen de hond van de huisbewoners vergiftigd. De daders zijn daarbij ervan doorgegaan met een five shooter jachtgeweer en twee mobiele telefoons.

De inbraak is gepleegd tussen 19.00 en 22.18u toen niemand thuis was. De bewoners kwamen thuis aan en ontdekte dat er was ingebroken in de woning. De heer des huizes ging op onderzoek uit en ontdekte dat zijn jachtgeweer en de twee mobiele telefoons waren meegenomen.

Hij schakelde meteen de Surinaamse politie in die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog steeds elk spoor. Er wordt gewerkt aan hun opsporing en aanhouding in Suriname.