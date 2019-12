In Suriname is de onlangs aangehouden NPS topper Wayne Telgt vandaag vrijgelaten. Dat bevestigd NPS’er Hesdy Pigot zojuist aan de redactie van Waterkant.Net. Telgt, hoofdbestuurslid van de Nationale Partij Suriname (NPS), werd vorige week vrijdag in verzekering gesteld in verband met een zedendelict.

Volgens Radio ABC ging zijn advocaat tegen zijn inverzekeringstelling in beroep bij het Surinaamse Hof van Justitie. Het Hof heeft daarna besloten hem vrij te laten.