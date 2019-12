VIDEO: Nieuwe SLM Boeing 777-200 zojuist aangekomen in Suriname

In de avond van vrijdag 20 december 2019 is de nieuwste aanwinst binnen de SLM vloot, de Boeing 777-200ER, op de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven aangekomen. Het vliegtuig vertrok vanmorgen vanuit Frankfurt-Duitsland en landde zojuist om 20.30u lokale tijd in Suriname.

De cockpitbemanning bestaat uit de Duitse captain Shannon Wayne, de Britse captain Sharrocks Richard en de Nederlandse captain Van Hoorn, Theodoor. Op de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven werd het vliegtuig door een een kleine delegatie verwelkomd.

In de komende periode zal verder gewerkt worden aan het afronden van het certificeringsproces. Na de afronding zal het vliegtuig commercieel worden ingezet. Het streven van de SLM om het toestel dit jaar nog in te zetten zal niet worden gehaald.

De nieuwe Boeing 777-200 heeft als registratie de code PZ-TCU. De SLM ging live bij aankomst:

