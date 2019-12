Streven om nieuw SLM vliegtuig dit jaar nog in te zetten niet gehaald

Het streven van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), om deze maand haar nieuw toestel in te zetten op de route tussen Nederland en Suriname, zal niet gehaald worden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het toestel gereed is voor inzet, maar dat er nog problemen zijn met de certificering door de Civil Aviation & Safety Authority Suriname (CASAS).

De SLM had in oktober aangegeven, mede door de vele problemen met de Airbus, vanaf eind van dit jaar met een Boeing te willen gaan vliegen. De afgelopen maanden is alles in het werk gesteld om de intrede van een Boeing 777 voor de route Paramaribo – Amsterdam voor het einde van het jaar mogelijk te maken.

Met nog 10 dagen te gaan in december zal deze doelstelling niet gehaald worden. Uit onofficiële bronnen is vernomen dat het toestel pas in februari 2020 ingezet kan worden. De redactie van Waterkant.Net heeft getracht in contact te komen met de CASAS, om meer informatie over de certificering te verkrijgen. Dat is op moment van schrijven niet gelukt.

De SLM onderhoudt de route tussen Paramaribo – Amsterdam op dit moment met vliegtuigen van Air Belgium.