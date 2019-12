Autobestuurder verlaat drive-thru haastig en ‘vliegt’ in trens na aanrijding

Deze personenauto ‘vloog’ vandaag in de late middag in de trens langs de Indira Ghandiweg te Lelydorp. Dit nadat de bestuurder haastig uit de KFC drive-thru reed en in botsing kwam met een voertuig dat over de weg richting Centrum reed.

Niemand raakte gewond bij de aanrijding. Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en stuurde de politie ter plaatse.

Een sleepdienst in Suriname werd ingeschakeld om het voertuig uit de trens te takelen en af te voeren naar berging.