Tieners in blauw uniform poogden leerlingen St. Wilhelmusschool te beroven

Een groep jongens gekleed in blauw uniform, heeft gistermiddag na school gepoogd twee leerlingen van de St. Wilhelmusschool aan de Indira Gandhiweg te beroven.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan de redactie van Waterkant dat de groep de twee leerlingen (jongens) had benaderd en aan hen vroeg om hun mobiele telefoon te zien. De twee jongens verklaarden tegenover de groep dat zij die niet bij zich hadden.

Uit vrees voor medescholieren in de nabije omgeving, die de situatie zagen, renden de daders weg. Naar verluidt waren zij gewapend met een stok en een scherp voorwerp. De woordvoerder laat weten dat het nog niet duidelijk is om welk voorwerp het precies gaat.

De afdeling Jeugdzaken is betrokken bij het onderzoek dat in handen ligt van bureau de Nieuwe Grond. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.