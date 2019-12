Onlangs is het eerste deel van Superheld Suriman gelanceerd. Suriman werd meer dan 200 jaar geleden geboren in een dorp genaamd Esuma, verscholen in het oerwoud van Suriname. Hij is de beschermer van Mama Aisa (moeder Aarde). Zijn aartsvijand Wiesman wil de natuur vernietigen, maar Suriman zal er alles aan doen om hem te stoppen.

Inspiratie

Renate Stüger (1980) is moeder van twee kinderen. Als schrijfster bedacht ze superheld Suriman, die ontstond toen haar vierjarige zoontje opmerkte dat veel bekende superhelden blank zijn. Om hem te troosten vertelde ze hem: “Natuurlijk zijn er donkere superhelden. Jij bent toch Suriman!”

Hierop besloot Renate zelf een superheld te creëren. Suriman was geboren. Samen met tekenaar Sai Rodrigues werkte Renate aan het eerste echte stripboek rond Suriman.

Suriman is meer dan een superheld!

Naast de Suriman stripboekenreeks gaan er ook educatieve kinderboeken uitgegeven worden. De eerste stap is al gezet door deelname aan de Decade Innovation Award. Ook is er een eigen webshop voor merchandise: www.suriman.shop.