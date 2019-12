Lexus slaat meerdere keren over de kop en raakt zwaar beschadigd

Dit is over van een Lexus die vannacht zwaar beschadigd raakte bij een verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. De redactie van Waterkant verneemt dat het voertuig daarbij enkele keren over de kop ging.

Het eenzijdig ongeval gebeurde rond 03.00u in de ochtend ter hoogte van de Houttuinweg. De bestuurder zou tegen stenen blokken zijn aangereden die langs de weg waren gezet voor een winkelpand.

De automobilist raakte daarbij zwaargewond en moest per ambulance afgevoerd worden naar de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Deze week was er ook al een verkeersongeval aan de Anton Dragtenweg waarbij een auto meerdere keren over de kop sloeg. De 19-jarige bestuurster overleefde dat ongeluk niet.