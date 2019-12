Medewerkster verkavelingsbedrijf liet klanten betalen voor reeds verkochte percelen

Een 37-jarige medewerkster bij een verkavelingsbedrijf, dat bouwpercelen te Paramaribo-Noord verkoopt, is door de afdeling Fraude van de Surinaamse politie aangehouden. Zij zou klanten hebben laten betalen voor percelen die reeds verkocht waren. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een benadeelde deed aangifte van oplichting tegen de vrouw, Cindy J. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat J. nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De vrouw is na overleg met het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld ter zake oplichting.

De Surinaamse politie wil meer slachtoffers spreken en roept personen, die ook aangifte wensen te doen, op om persoonlijk of telefonisch in contact treden met de afdeling Fraude.

Die afdeling is te bereiken op de telefoonnummers 451313 en 455830, aldus de politie.