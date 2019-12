‘Bigi Boy’ Rozenstruik komt op 28 maart uit tegen Francis Ngannou

Nog geen week nadat de Surinaamse UFC fighter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik de Nederlander Allistair Overeem versloeg, is zijn eerstvolgende topwedstrijd aangekondigd. Rozenstruik komt op 28 maart 2020 in Ohio uit tegen de in Kameroen geboren Fransman Francis Ngannou. Dat maakte de Surinamer vannacht zelf bekend.

Meteen na de wedstrijd tegen Overeem had hij aangegeven tegen Ngannou te willen vechten. Deze heeft de uitdaging geaccepteerd, dus mag Rozenstruik nu gaan trainen voor zijn volgend UFC gevecht in de Verenigde Staten.

Tegen Mixfight zegt Rozenstruik: “Ja ik ben blij en enthousiast over dat gevecht. Ik stap de gym in en zorg dat ik daar klaar voor ben. Hij heeft gereageerd, dus ik kan niet wachten tot dit gevecht geregeld is.”