Dit jaar spreiding activiteiten rond oudjaarsdag in Suriname

Partijen die belast zijn met activiteiten rond de jaarwisseling in Suriname, hebben deze week overeenstemming bereikt om de festiviteiten verspreid te houden. Dit om een crowd clash oftewel botsing van menigten op oudjaarsdag te voorkomen, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Nerkust had op woensdag 11 december een meeting met diverse actoren over de voorbereiding op de activieiten rond de jaarwisseling. Één van de uitkomsten is dat de podia dit jaar op verschillende plekken zullen staan en anders geplaatst zullen worden. Partijen hebben zich ervan verzekerd dat de activiteiten op 31 december om 17.00 uur afgerond worden en dat er nadien niets meer verkocht zal worden en ook geen muziek meer afgespeeld wordt.

Volgens de districtscommissaris is dit vooral bedoeld zodat er voldoende tijd en ruimte is om de stad op Owru Yari wederom schoon te krijgen. Dc Nerkust zegt na eigen waarnemingen tijdens voorgaande jaarwisselingen met organisatoren gesproken te hebben om hun plek een beetje anders te kiezen.

“Het lijkt aardig te lukken, de mensen gaan mee”, aldus de burgervader die benadrukt dat er altijd verschillen schijn, maar dat partijen hier wel uitkomen.