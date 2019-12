Zoveelste smerig restaurant in Suriname gesloten

Het houdt maar niet op in Suriname; ook vandaag weer hebben ambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost ingegrepen bij een Surinaamse eetgelegenheid. Dit keer was het weer raak bij een warung in het ressort Rainville.

De bestuursambtenaren zijn overgegaan tot sluiting nadat ze een inval hadden gepleegd en gestuit zijn op verschillende ongeregeldheden. Het ging daarbij ondermeer om een zeer onhygiënische situatie in de keuken, potten en handdoeken die niet voldoen, vetput die niet geledigd is en het niet kunnen aantonen van een bewijs van ongediertebestrijding.

De ongeregeldheden waren van dien aard, dat er onmiddellijk overgegaan moest worden tot sluiting van de warung, meldt het commissariaat. De vergunninghouder is opgeroepen en moet zich aanmelden op het districtscommissariaat.

De zaak blijft in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust tot nader orde gesloten. Deze week werden ook al een andere warung, een fast food zaak en een rotishop gesloten.