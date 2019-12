Taxichauffeur die vijf openstaande verkeersboetes niet kon betalen vastgezet

Een taxichauffeur die deze week door de politie werd aangehouden nadat hij een overtreding beging, bleek bij verificatie nog vijf openstaande boetes te hebben. Omdat hij het bedrag niet kon betalen is de man 39 vast gezet. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De chauffeur in kwestie reed op maandag 9 december over de Sahthoeweg en haalde daar een een file in. Hij werd hiervoor door een verkeersagent staande gehouden en beboet. Daarbij bleek volgens de Surinaamse politie ook dat hij deel nam aan het verkeer terwijl zijn voertuig niet gekeurd noch verzekerd was.

Toen de man z’n gegevens ook nog door het Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) werd gehaald, bleek dat deze taxichauffeur vijf vonnissen op zijn naam had staan en dat, als hij de verschuldigde boete niet betaalde, hij 39 dagen in hechtenis moest worden genomen.

De taxichauffeur kon de desbetreffende boetes niet betalen en is daarom overgebracht naar een huis van bewaring om zijn 39 dagen hechtenis uit te zitten.