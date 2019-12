Opnieuw onhygiënisch fast food restaurant in Suriname gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst in Suriname zijn op vrijdag 6 december overgegaan tot sluiting van een Fast food restaurant in het ressort Rainville. Bij controle werden er diverse misstanden waargenomen.

Zo konden er geen bescheiden overlegd worden, de hygiëne in de keuken laat te wensen over en lediging van de vetput is nagelaten. De zaak is tot nader orde gesloten.

De Surinaamse vergunninghouder is opgeroepen om zich maandag op het districtscommissariaat aan te melden.