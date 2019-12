Gezondheidsdienst Suriname sluit onhygiënische rotishop

Na Warung’s en Fast Food restaurants is het nu de beurt aan een rotishop. Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst in Suriname hebben gisteren een onhygiënische rotishop in het ressort Munder gesloten. De foto’s hierboven spreken boekdelen.

Bij controle op dinsdag 10 december 2019 zijn er verschillende misstanden geconstateerd. Zo kon de vergunninghouder geen medische keuringen, kwitantie van vetput lediging en ongediertebestrijding overleggen.

Verder liet de hygiëne in de keuken en de opslagruimte te wensen over en moesten de koelkasten geordend worden, meldt het Bestuursressort Paramaribo Noord-Oost (Bic).

De zaak is voorlopig dicht en de vergunninghouder van de rotishop is opgeroepen om zich aan te melden op het districtscommissariaat.