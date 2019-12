Eerste Nationale Kinderdagviering in Suriname op 5 december

Sinds jaar en dag wordt in Suriname op 5 december Kinderdag gevierd in plaats van het oeroude Nederlandse Sinterklaasfeest, dat slavernij- en koloniale invloeden heeft. Om de Sinterklaasgedachte helemaal uit de kinderdagviering te halen zal kinderdag vanaf donderdag 5 december 2019 anders gevierd worden. Op deze dag vind namelijk de eerste Nationale Kinderdagviering in Suriname plaats.

Het belooft een waar festijn te worden waarbij de binnenstad van Paramaribo zal worden omgetoverd tot een gouden stad voor de kinderen, met sport, spel, kinderspelen, dans- en muziekoptreden. Prominente personen die een positieve invloed hebben op de jeugd zullen ook hun bijdrage leveren.

Op het Onafhankelijkheidsplein zullen de jongere kinderen worden beziggehouden met onder meer fosten pley, ballenbak en springkussen, terwijl de iets oudere groep op het Kerkplein zal kunnen genieten van een open podium. De dansgroep The Mystikals zal dansworkshops verzorgen aan de jongeren.

In de Congreshal zal er een speciaal sociaal programma in elkaar worden gezet voor kinderen van kindertehuizen en opvanginstellingen. Het geheel vangt aan om vier uur ‘s middags en duurt tot acht uur in de avond. Verder zullen er ook informatiestands zijn van de Stichting Rumas en Yosu, alsook andere organisaties die bezig zijn met kinderen, om informatie te verschaffen aan de jongeren die daar behoefte aan hebben.

De Nationale Kinderdagviering is niet alleen voor kinderen uit Paramaribo, de organisatie verwacht ook kinderen uit Saramacca, Commewijne en Para.