Plagen en slaan loopt uit de hand: 10-jarige verwondt jongen met mes

Een jongen van slechts 10 jaar oud is deze week door de politie in Suriname aangehouden, nadat hij een andere jongen met een mes verwondde. De jonge verdachte zou zijn geplaagd en geslagen waarna hij een mes pakte en de plaaggeest verwondde, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant begon het slachtoffer zonder enige aanleiding de verdachte te plagen en een bijnaam te geven. Toen deze herhaaldelijk vroeg om met dit getreiter op te houden, ontstond er ruzie tussen de twee.

Daarbij pakte het slachtoffer eerst een eind hout waarmee hij de verdachte op het hoofd sloeg. De twee werden daarop door andere jongens uit elkaar gehaald, die de ruzie probeerden te sussen.

De 10-jarige verdachte pakte echter een mes en verwondde het slachtoffer ermee, waarna hij de benen nam. De politie werd erbij gehaald, die de verdachte wist aan te houden, schrijft Times.

Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Welke straf hij kan verwachten is nog niet bekend.