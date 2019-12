Advocaat Kanhai tegen dWT: ‘Bouterse zal geen verzet aantekenen tegen vonnis’

De advocaat van de Surinaamse president Bouterse zal geen verzet aantekenen tegen het vonnis van twintig jaar gevangenisstraf. Dat heeft advocaat Irvin Kanhai woensdagmiddag aan de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) meegedeeld.

Op de vraag waarom de oud-bevelhebber afziet van voornoemd rechtsmiddel en niet in verzet wenst te gaan zegt de advocaat tegen de krant dat hij geen behoefte heeft gehad om zijn cliënt te vragen waarom hij dat niet wil.

Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de Decembermoorden in 1982. Hij was destijds leider van het militaire regime in Suriname en volgens de Krijgsraad betrokken bij de martelingen en executies van 15 Surinaamse critici.

Kanhai houdt echter wel een slag om de arm. Tegen de krant zegt hij namelijk dat zijn cliënt nog tien dagen heeft om te bedenken wat hij wil. “Misschien verandert hij nog van gedachten,” aldus Kanhai.