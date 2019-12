Helikopter vanmorgen richting Zorg en Hoop vertrokken

De helikopter die gisteravond op een perceel aan de Vierkinderenweg in het district Wanica werd aangetroffen, is vanmorgen richting Zorg & Hoop vertrokken. Speciale eenheden van de politie heben niets noemenswaardig aangetroffen verneemt de redactie van Waterkant.Net.

Het toestel was gisteren met twee personen aan boord vertrokken vanuit het dorp Alalapadu in het district Sipaliwini, toen het rond 19.00u een landing maakte op het perceel. Het zou gaan om een noodlanding. Tegenover de politie zou de piloot verklaard hebben dat de landing was ingezet vanwege slechte weersomstandigheden.

Direct na de noodlanding werden speciale eenheden van de politie naar de plek gestuurd om precies te achterhalen wat er is gebeurd. Die hebben niets strafbaars aangetroffen.

