VIDEO: Onweer zorgt voor chaos bij aanmeerplaats Albina

Onweer heeft in de late middag voor chaos gezorgd bij de aanmeerplaats van Albina in Suriname. Enkele boten die op dat moment helemaal gevuld waren met lading, om vervoerd te worden naar Frans-Guyana, kregen plotseling veel water binnen doordat het water onstuimig werd.

Het grootste deel van de lading in de boten bestond uit vaten gevuld met diverse spullen. Een groot deel van de lading van de verschillende boten raakte door het onweer te water. Een deel is zelf door het onweer in het water belandt en een deel is door de boothouders overboord gegooid nadat de boten dreigden te zinken.

Bekijk hieronder een filmpje van het voorval: