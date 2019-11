Auto over de kop geslagen te Carolina, bestuurder overleden op RGD-poli

Het verkeer in Suriname heeft weer een slachtoffer geëist. Een auto is vanmiddag rond 16.30u over de kop geslagen te Carolina nabij de 1ste brug. De bestuurder raakte zwaargewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Zanderij. Echter bezweek hij op de Surinaamse poli aan zijn opgelopen verwondingen.

Het is de tweede verkeersdode dat genoteerd is binnen 24 uur waarbij een auto over de kop is geslagen. Gisteravond kwam de bestuurder van een Mitsubishi pick-up om het leven nadat hij met zijn voertuig enkele keren over de kop sloeg achter Zanderij nabij Drie Kokro.

Het slachtoffer van vandaag is de 69e verkeersdode voor dit jaar. Zo gauw meer bekend is over het voorval wordt het bericht aangevuld.