Verkeersslachtoffer Carolina was mede inzittende; bestuurder verkeerde onder invloed

De 39-jarige Murcy Ralim is vanmiddag voor aankomst op de RGD-poli van Zanderij overleden. Hij raakte rond 16.30u zwaargewond bij het verkeersongeval te Carolina waarbij een auto over de kop sloeg en hij mede inzittende was. Het ongeval vond plaats aan de Krakaweg nabij de 1e brug.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant dat er vier personen in het voertuig zaten. Ralim was een mede inzittende en niet de bestuurder zoals beweerd werd. De bestuurder verkeerde onder invloed van alcohol.

Ralim raakte zwaargewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de RGD-poli van Zanderij. Onderweg naar de Surinaamse poli bezweek hij aan zijn opgelopen verwondingen. Ralim is de 69e verkeersdode voor dit jaar.

Het is de tweede verkeersdode dat genoteerd is binnen 24 uur waarbij een auto over de kop is geslagen. Gisteravond kwam de bestuurder van een Mitsubishi pick-up om het leven nadat hij met zijn voertuig enkele keren over de kop sloeg achter Zanderij nabij Drie Kokro.