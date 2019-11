Surinaamse muziekicoon Ernie ‘Ette Pette Boogie’ Seedo overleden

Ernie Seedo, meer bekend als Boogie’, de grondlegger van de Saramaccaans Surinaamse popmuziek – SaraSeko – is vandaag overleden. Vorige maand werd hij getroffen door een hartaanval, die hij uiteindelijk niet heeft overleefd, meldt Roy Ristie van BRASA Media.

Boogie was voorzanger, gitarist en medeoprichter van the Exmo Stars, één van de meest populaire kasekogroepen uit onze recente geschiedenis. Met o.a.het nummer ‘Ette Pette’ scoorde hij een megahit. Met Weti Fisi van the Funmasters samen aan kop als de meest verkochte en bekende Surinaamse kasekoplaten allertijden.

Boogi was een veelzijdig allround artiest die van alles kon zingen. Hij begon zijn muziekcarierre met de Band ‘Wasgo’ uit Bronsweg. Tijdens zijn studietijd op Chistelijk Pedagogisch Instituut (C.P.I) in Paramaribo deed hij meerdere malen mee aan het nationaal scholierenzangfestival.

Toen al vertolkte hij, tegen de traditie in, zijn eigen liedjes.

In 1976 richtte hij met zijn neef Artus King, de oudste broer van Onkel Seedo, Humphrey Adams en Resinaldo Vrede, de formatie ‘The Cosmo Stars’ op. De bekende zanger/gitarist Onkel Seedo sloot zich in 1977 bij de groep aan.

Na een tournee in Nederland streek een groot deel van de groep er zich neer en gingen die leden o.l.v. Boogie in 1981 verder als ‘The Exmo Stars’.

Boogie nam naast de Saramaccaanse, ook de soulnummers voor zijn rekening. Hij was tevens een goeie entertainer, die vloeiend Duits en nog vele ander talen kon spreken.

The Exmo Stars hebben in de jaren 80 van de vorige eeuw veel succesvolle producties gelanceerd. Naast Ette Pette zijn dat o.a. Langa Neki, Bala Noleja en Bala Njuma.

Ernie Seedo was tot aan zijn pensioen werkzaam als maatschappelijkwerker

bij de gemeente Dordrecht. Hij is 68 jaar geworden.