Solar-project in het kader van 150 jaar Mahatma Ghandi

In het kader van de 150ste geboortedag van Mahatma Ghandi heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd. SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen.

Dit project is gericht op de doelgroep jeugdigen en is op afgelopen vrijdag uitgevoerd op de R. D. Simonsschool. Onder begeleiding van enkele trainers hebben de leerlingen solar lampen in elkaar gezet. De Simonsschool is een MULO-school die niet beroepsgericht is. Prewien Mohan, directie lid van de school, gaf aan dat de school zich desondanks heeft gecommitteerd aan het project, omdat naast theoretische kennis het een must is dat jeugdigen nu al getraind moeten worden voor Problem Based Learning and Project Based Learning.

Aan dit project doen een zevental landen mee, waaronder ook Suriname. Sharad Kumar, vertegenwoordiger van de ambassade van India, stelt het op prijs dat Suriname bereid is om te participeren en wenste alle leerlingen succes toe. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is in overleg met de ambassade van India om na te gaan hoe dit project ook op andere Surinaamse scholen in de verschillende districten kan worden uitgevoerd.

De uitvoering op de Simonsschool was een pilot en het is de bedoeling Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne ook aan te doen.