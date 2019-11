Autobestuurder overleden in ziekenhuis na botsing met stilstaand voertuig

De 41-jarige autobestuurder Mohamedjacoet, Hoessenie is afgelopen donderdag in de vroege ochtend overleden in het ziekenhuis. Dit nadat hij de dag ervoor aan de Van ‘t Hogerhuysstraat ter hoogte van de Abattoirweg tegen een stilstaand voertuig botste.

De Surinaame politie van het bureau Nieuwe Haven die de melding kreeg van het Command Center, koerste naar de plek voor onderzoek. Daar aangekomen troffen zij de autobestuurder in het voertuig aan. De man beefde op dat moment zwaar over zijn geheel lichaam en was ernstig bezweet.

Hij was op dat moment nog aanspreekbaar en gaf zijn personalia door aan de politie. Per ontboden ambulance werd het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp voor medische hulp. Echter kwam hij de dag daarop in de vrorge ochtend te overlijden.

De familie werd in kennis gesteld. Volgens hun verklaring was de man een diabeet patiënt en nam hij de laatste tijden veel alcohol in. Het vermoeden bestaat dat Mohamedjacoet achter het stuur onwel moet zijn geworden, meldt het Korps Politie Suriname.