Grote partij smokkelwaar uit Suriname onderschept in Guyana

Maandagavond hebben leden van de CANU, de belastingsdienst (GRA) en een speciale politie-eenheid van Guyana een grote partij smokkelwaar in beslag genomen die vermoedelijk uit Suriname afkomstig is. Het smokkelwaar werd onderschept in een boot te Bee Hive, Mahaika. Het gaat om 820 dozen kip, 390 dozen Corona bier, 65 dozen alcohol, 10 dozen Milo en een paar dozen gecondenseerde melk.

Volgens Guyanese media hebben de smokkelaars het vuur op de autoriteiten geopend nadat zij gedirigeerd werden om naar de oever te varen. Een douaneambtenaar liep daarbij een schotverwonding op in zijn schouder die inmiddels operatief is verwijderd.

Naast het smokkelwaar hebben de autoriteiten ook de een houtenboot met daaraan een 75 PK buitenboordmotor in beslag genomen. Niemand is gearresteerd bij de operatie. De autoriteiten hebben een sterk vermoeden dat een vorig jaar in vrijheid gestelde smokkelaar van Mahaica achter deze smokkel staat.

Het hoofd van de CANU heeft laten weten dat de identiteit van de smokkelaars al bekend zijn. Er wordt gewerkt aan hun opsporing en aanhouding.