12 km aan lozingen te Weg naar Zee opgeschoond

Het Sitalsingh en het Bloemfontuyn kanaal te Weg naar Zee in Suriname zijn opgehaald. Deze kanalen zijn belangrijke verbindingskanalen in het gebied die zorgen dat water naar de landbouwgronden stroomt en overbodig water wordt opvangen. De kanalen zijn opgeschoond in het kader van reguliere ophaalwerkzaamheden van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

In totaal is 12 kilometer aan lozingen in het gebied opgeschoond. De werkzaamheden waren op 25 oktober gestart, maar hadden stagnatie opgelopen doordat de boot die bij het ophalen werd gebruikt gestolen is. De ophaalwerkzaamheden werden vervolgens uitgevoerd door het inzetten van een excavator met bijbehorende lange boom. Op deze wijze konden de werkzaamheden efficiƫnter geschieden.

Het ministerie van LVV meldt in een persbericht, dat door harde regenbuien en de dichtbegroeide Surinaamse kanalen landbouwgronden onder water kunnen staan, met als gevolg dat hun aanplant schade kan oplopen. Het ministerie zal erop toezien dat de reguliere ophaalwerkzaamheden landelijk optijd geschieden om wateroverlast te voorkomen en dat boeren optimaal landbouwactiviteiten kunnen uitoefenen.