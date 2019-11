Auto op z’n kant in kanaal, inzittenden komen met de schrik vrij

Hachelijke momenten voor de inzittenden van deze personenauto donderdag in Suriname. Het voertuig waar ze in zaten reed aan het eind van de middag op de Tout Lui Faut kanaalweg en kwam op een gegeven moment op z’n zij terecht in het kanaal.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat het voertuig ging richting de Tout Lui Fautweg. Door nog onbekende oorzaak zou de bestuurder de controle over het stuur verloren hebben. Hierdoor raakte het voertuig van de weg en kwam in het kanaal terecht.

Naast de bestuurder zaten er nog andere inzittenden in de auto. Ze kwamen allen met de schrik vrij. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest door een bergingsbedrijf eruit gehaald worden.

De Surinaamse politie kwam ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.