VIDEO: Publiek enthousiast over nieuwe Fernandes kerstbrood commercial

Het Surinaams bedrijf Fernandes heeft een reputatie als het om haar kerstbrood commercial gaat. Iedere keer brengt het bedrijf een reclamefilmpje uit, waar nog lang over wordt nagepraat. Ook dit jaar is het het bedrijf in Suriname gelukt om een commercial over haar befaamde kerstbrood te maken, die enthousiast door het publiek wordt ontvangen.

In de commercial is een hoofdrol weggelegd voor Ivan Tai Apin, de regisseur van de bekende film Wiren. Hij stapt uit bed en in de eetkamer ervaart hij een magische beleving rondom het door hem zo geliefde kerstbrood.

De nieuwe commercial werd afgelopen dinsdag uitgebracht. Bekijk ‘m hieronder en oordeel zelf:

Fernandes Kerstbrood commercial 2019! De nieuwe Fernandes Kerstbrood commercial is uitgekomen‼️🤩Fernandes Kerstbrood, een Magische Beleving!🎄 Posted by Fernandes Bakkerij on Tuesday, 19 November 2019