Public Nieuws verspreidt fake news over terugkeer VHP’er Abaas naar ABOP

Het nieuws over VHP’er Miguel Abaas dat die de partij heeft verlaten en weer is teruggekeerd naar de ABOP berust niet op waarheid. Het is een vorm van fake news welk vandaag op grote schaal verspreidt is via de Surinaamse site Public Nieuws. Dat heeft Abaas zojuist laten weten op zijn Facebook-profiel.

Het artikel (zie onder) werd door Public Nieuws als breakingnews gepubliseerd en daarna door verschillende mensen in diverse groepen op Facebook gedeeld. Het nieuws werd vervolgens door het grote publiek voor waar aangenomen.

Hoe Public Nieuws aan het fake news komt en waarom zij het doelbewust verspreidde is niet duidelijk. Hieronder het artikel van Public Nieuws en de ontkrachting van Abaas:

