14-jarige rukt telefoon uit handen van voorbijganger op straat

Een 14-jarige jongen is afgelopen donderdag door de Surinaamse politie aangehouden, nadat hij een mobiele telefoon uit handen van een voorbijganger had weggerukt. Hij werd door de politie van het bureau Livorno aangehouden voor diefstal van een mobiele telefoon en is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat hij ter hoogte van een winkelpand, een mobiele telefoon uit handen van een voorbijganger had weggerukt. Hij koos na zijn daad het hazenpad, waarna hij door omstanders werd aangehouden en overgedragen aan de surveillerende politie.

De mobiele telefoon van de benadeelde is op hem terug gevonden. Gelet op de jeugdige leeftijd van R.S. is hij na overleg met het Openbaar Ministerie, in het jeugdcellenhuis verbonden aan het Opa Doeli Doorgaanscentrum ingesloten.

De politie van Jeugdzaken onderzoekt deze zaak verder, aldus het Korps Politie Suriname vanmorgen in een persbericht.