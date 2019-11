Busterminals dokter Sophie Redmondstraat in gebruik genomen

De busterminals aan de dokter Sophie Redmondstraat in Suriname zijn vrijdag officieel in gebruik genomen. De ceremoniële ingebruikname werd gedaan door onder andere minister Vijay chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie, vice voorzitter van de Nationale Assemblee, Melvin Bouva en districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost.

“Ordening is goed, ordening betekent regels en ik wil benadrukken dat wij het samen moeten doen”, zei minister Chotkan in zijn toespraak. Hij is ervan overtuigd dat de bus sector goed gebruik zal maken van deze terminals. Ze komen de bussector immers ten goede. De terminals staan er niet alleen. Samen met de terminals zijn ook toiletfaciliteiten en kantines gekomen.

Het dak van de terminals is op een zodanige manier gemaakt, dat het bij hete temperaturen toch aangenaam vertoeven blijft onder de nieuwe Surinaamse busterminals. Minister Chotkan deed een beroep op zowel de buschauffeurs als de passagiers en anderen die gebruik zullen maken van de terminals om deze schoon en netjes te houden.

Volgens Melvin Bouva zorgt de komst van de busterminals niet alleen voor ordening van de bus sector, maar het schept ook een stukje veiligheid voor de passagiers. “Wij willen een stad die beter toegankelijk, veiliger en goed georganiseerd is”, zei de volksvertegenwoordiger. Bouva gaf aan dat ordening van de bussector goed is, maar dat ook gekeken moet worden naar ordening van andere sectoren, zoals de taxi’s.