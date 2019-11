In brand gevlogen pick-up is nieuwe dienstauto van politie Suriname

De pick-up die zondagmiddag in brand vloog aan de J.F. Kennedyweg is een onlangs in gebruik genomen dienstvoertuig. Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een auto van het Korps Politie Suriname. Een woordvoerder van de politie met deze informatie geconfronteerd, bevestigt tegenover Waterkant dat het gaat om een nieuwe pick-up van de afdeling Fraude.

Het gaat om een Ssangyong Musso pick-up die vanmiddag iets na 16.00u in brand vloog. Het voertuig had een gascilinder en barbecue set in de laadbak. Vermoedelijk is de gascilinder ontploft waardoor er brand ontstond.

Het Korps Brandweer Suriname werd ingeschakeld, maar die kon slechts nablussen. De pick-up brandde volledig af zoals te zien is op bovenstaande foto.

Ons vorig bericht hierover: