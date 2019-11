Automobilist die vrouwen doodreed reed over fietspad en haalde links in

De automobilist die zaterdag twee vrouwelijke voetgangers met zijn terreinwagen dood reed, heeft behoorlijk roekeloos gereden. Hij kwam aangereden over het rijwielpad en haalde een stilstaande lijnbus vanuit de linkerzijde in. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

De voetgangers, 52-jarige mevrouw Ashawatie Manglie gehuwd Wazier en de 56-jarige mevrouw Denise Noordzee, stonden naast de stilstaande lijnbus met de lijnbuschauffeur die in de bus zat te praten. Daar werden ze door de wagen aangereden.

De hoogst roekeloze autobestuurder is daarna doorgereden en heeft daarbij ook nog een elektriciteitsmast langs de weg geramd. Mevrouw Manglie raakte zodanig gewond dat zij ter plaatse overleed; terwijl mevrouw Noordzee dezelfde morgen in het Academisch Ziekenhuis dood ging ten gevolge van de opgelopen letsels.

Dezelfde dag is de terreinwagen door de politie gevonden en in beslag genomen in het belang van het onderzoek meldt de Surinaamse politie. De bestuurder van dit voertuig is voortvluchtig en wordt opgespoord door de politie.

De ontzielde lichamen van de eerder genoemde slachtoffers zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie door de politie in beslag genomen.