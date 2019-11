Nieuwe Ssangyong Musso pick-up in brand gevlogen aan de Kennedyweg.

Een nieuwe Ssangyong Musso pick-up is vanmiddag iets na 16.00u in brand gevlogen aan de JF Kennedyweg in het district Para in Suriname. Zoals op de foto te zien is de brand ontstaan in de bak van het voertuig.

Door het voorval is er een kilometers lange file ontstaan aan beide kanten van de weg. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname zijn ter plaatse om het vuur te blussen.

Naar verluidt zou het gaan om een dienstvoertuig van de Surinaamse regering. Dit wordt geconcludeerd omdat zij de afgelopen periode honderden van deze pick-ups heeft aangeschaft.

Zo gauw meer bekend is over het voorval wordt het bericht bijgewerkt.

UPDATE: Een bron meldt dat een barbecue set die in de bak lag, niet helemaal gedoofd zou zijn. Een gas cylinder, die ook in de bak was, is in brand gevlogen door een vlammetje vanuit die set.