Nederlandse moordverdachte in Suriname aangehouden

Een man die eerder dit jaar een moord in Nederland zou hebben gepleegd en daarna naar Suriname vluchtte, is deze week door de Surinaamse politie aangehouden. Dat meldt de Times of Suriname.

Volgens de krant zou de man in Suriname samen met een ander getracht hebben een beroving te plegen waarbij hij schoten zou hebben gelost. Hij werd bij een appartementencomplex in Munder aangehouden, in verband met een poging tot diefstal middels geweld.

Bij zijn arrestatie kwam naar voren dat de Nederlander eerder dit jaar een moord in Nederland zou hebben gepleegd. De politie nam bij zijn arrestatie een aantal wapens in beslag.