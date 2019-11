Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik op bezoek bij president van Suriname

Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Surinaamse president Desire Delano Bouterse. De 31-jarige MMA vechter, die uitkomt voor Suriname, vond het tijd om zijn opgedane UFC ervaringen te delen met het staatshoofd, schrijft het Nationaal Informatie Instituut.

Volgens het NII was Rozenstruik bijzonder onder de indruk tijdens het samenzijn. Hij geeft aan prettig te vinden om een babbeltje te hebben met de president en stelt het zeer op prijs. Over de overwinning geeft hij aan, super enthousiast te zijn, omdat er een zware training vooraf is gegaan.

Hij zei uit te kijken naar de volgende wedstrijd die op 7 december 2019 plaatsvindt in Washington DC, tegenover de Nederlander Alistair Overeem. Rozenstruik geeft nog geen prijs wat de plannen zijn na 7 december, natuurlijk denkt hij ook aan een overwinning op deze dag en daarna de volgende stappen te willen nemen. “Ik sta nu op de 14e plek in de wereldtop en na deze wedstrijd kan het ook zijn dat ik nummer 4 of 5 wordt.

Bigi Boi samen met zijn moeder, trainer en management bij de president.

Als belangrijke boodschap aan de Surinaamse jongeren geeft hij mee, dit nooit gedacht te hebben, maar kreeg ooit de gelegenheid om met jongeren te trainen, waarna meteen duidelijk werd dat er voldoende talent aanwezig was om dit te doen. Het maakt in principe niet uit wat je doet of wilt gaan doen, maar geloof hebben in wat je doet en gewoon ervoor gaan.

Gisteren was er een persconferentie en een feestje waarbij Bigi Boi aangaf dat hij een nieuw contract heeft getekend met UFC: