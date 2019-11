80-jarige voortvluchtige veroordeelde Nederlandse misbruik verdachte aangehouden in Suriname

Het Arrestatie Team (A.T.) in Suriname heeft in de avond van maandag 28 oktober omstreeks negen uur de 80-jarige voortvluchtige veroordeelde Nederlandse misbruik verdachte Gerardus S. aangehouden. Tegen de verdachte loopt sedert 13 mei 2019 een Rechts Hulp Verzoek afkomstig van de daartoe bevoegde Nederlandse autoriteiten.

Gerardus is veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige beneden de leeftijd van zestien jaar. De afdeling Bijzondere Onderzoek Team (BOT) van de Surinaamse politie deed het verzoek aan het A.T. om de veroordeelde op te sporen en aan te houden.

Gerardus heeft binnen zeven maanden op verschillende adressen zijn intrek genomen in Suriname om zodoende uit handen van de politie te blijven. Na uitgewerkte informaties kon Gerardus worden aangehouden op een adres waar hij ruim een maand verbleef bij vrienden.

Gerardus is door het A.T. overgedragen aan de afdeling B.O.T en het proces tot zijn uitzetting is ingezet.