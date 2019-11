Parlementariër Carl Breeveld getroffen door hartaanval in Singapore

De Surinaamse parlementariër Carl Breeveld van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) is tijdens een bezoek aan Singapore getroffen door een lichte hartaanval. Hierdoor heeft hij een kleine medische ingreep moeten ondergaan in een plaatselijke ziekenhuis en verkeert momenteel in redelijke conditie. Dit meldt de partij in een persbericht.

Breeveld woonde in Singapore een conferentie bij van internationale parlementariërs, die van 30 oktober tot 31 oktober werd gehouden en is georganiseerd door de International Panel of Parlementarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB) en de Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Breeveld wordt naar alle waarschijnlijkheid morgen ontslagen uit het ziekenhuis en zal na een korte rehabilitatie terugkeren naar Suriname. DOE meldt verder in het persbericht dat de partij is opgeschrikt, maar tegelijkertijd enorm dankbaar is dat het slechts een licht hartfalen betreft.

De partij bedankt de gemeenschap voor de vele berichten, telefoontjes, gebeden en beterschapswensen voor Carl Breeveld en wenst het gezin en de familie Breeveld sterkte en kracht toe in dit herstelproces van haar geliefde evenals een spoedig en algeheel herstel van haar waardig partijlid tevens parlementariër.