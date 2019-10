Kanalen Weg naar Zee opgehaald

Het Sital Singh- en Bloemfontuyn kanaal te Weg naar Zee in Suriname zijn in opdracht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wederom opgehaald.

Het ministerie acht het van belang dat deze kanalen op tijd worden opgehaald, zodat hierdoor de productie van de landbouwgewassen in dit gebied kan worden verhoogd. Verder wilt zij als voorzorgsmaatregel voorkomen dat door de harde regenbuien, landbouwgronden in het ressort Kwatta en omgeving onderwater lopen.

Het geregeld onderhouden van de kanalen in landbouwgebieden en wel landelijk is een der taken van het ministerie van LVV. Bij uitbraak van calamiteiten waar wateroverlast een groot probleem vormt, werkt LVV samen met andere ministeries, om zodoende de Surinaamse samenleving te kunnen dienen.

Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud van de waterwegen en de controle op de werkzaamheden als prioriteit gesteld en ziet samen met zijn staf en stakeholders erop toe, dat het geregeld plaatsvind, aldus LVV in een persbericht.