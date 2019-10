VIDEO: Regian Eersel verdedigt titel en wint van Nieky Holzken

De in Suriname geboren kickboxer Regian Eersel heeft vrijdag in Jakarta, zijn Lightweight kampioenschap van ONE Championship verdedigt. De Amsterdammer nam het op 25 oktober opnieuw op tegen Helmonder Nieky Holzken.

Holzken en Eersel stonden al eens tegenover elkaar voor de titel tijdens het event op 17 mei 2019 in Singapore. Eersel versloeg Holzken toen na een stevig gevecht door Decision en werd daardoor de eerste Lightweight kampioen van ONE Championship.

Holzken gaf toen direct aan ‘niet te stoppen voordat die wereldtitel in Helmond is’. Hij aasde vooraf op revanche én de wereldtitel tegen Regian Eersel in Jakarta en noemde het de kans van zijn leven.

Op vrijdag 25 oktober kreeg ‘The Natural’ de kans om zijn woorden waar te maken, maar verloor in een intens gevecht van Regian Eersel.

Bekijk enkele beelden hier:

